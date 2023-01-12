المغرب لن يشارك في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعذر سفر منتخب المحليين إلى الجزائر لخوض بطولة أفريقيا للمحليين التي يحمل لقبها، وذلك لعدم الحصول على تصريح سفر‭ ‬عبر الخطوط الملكية.

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان للصحفيين، أن المنتخب لم يتمكن من السفر من مطار سلا بالرباط إلى قسنطينة للمشاركة في البطولة التي تنطلق غدا الجمعة.

وسبق للاتحاد المغربي التأكيد الشهر الماضي على سفر منتخب المحليين إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخب، بعد التواصل مع الاتحاد الأفريقي (الكاف) باعتباره منظم البطولة.

وخاض المغرب، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي كان سيشارك بفريق تحت 23 عاما، معسكرا في سلا، وخاض مباراتين وديتين أمام إثيوبيا استعدادا للبطولة.