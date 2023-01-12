المغرب لن يشارك في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعذر سفر منتخب المحليين إلى الجزائر لخوض بطولة أفريقيا للمحليين التي يحمل لقبها، وذلك لعدم الحصول على تصريح سفر عبر الخطوط الملكية.
وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان للصحفيين، أن المنتخب لم يتمكن من السفر من مطار سلا بالرباط إلى قسنطينة للمشاركة في البطولة التي تنطلق غدا الجمعة.
وسبق للاتحاد المغربي التأكيد الشهر الماضي على سفر منتخب المحليين إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخب، بعد التواصل مع الاتحاد الأفريقي (الكاف) باعتباره منظم البطولة.
وخاض المغرب، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي كان سيشارك بفريق تحت 23 عاما، معسكرا في سلا، وخاض مباراتين وديتين أمام إثيوبيا استعدادا للبطولة.
وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان: "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".
وتابع: "كان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 دجنبر 2022 ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية".
وواصل: "كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".
وقال الاتحاد: "من خلال مراسلة رسمية تواصلت بها الجامعة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجراءات التالية:
1- إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.
2- واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا".
وأتم الاتحاد المغربي بيانه: "بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية".