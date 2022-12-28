منتخب المغرب يهدد بالانسحاب من بطولة أفريقيا للمحليين في الجزائر
أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، في مجلسه التنفيذي، يوم الثلاثاء، أن مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أفريقيا للمحليين، المزمعة إقامتها في الجزائر، ستكون "مرهونة بتوافر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر"، عبر طائرة خاصة لنقل البعثة المغربية إلى هناك.
وتنطلق منافسات كأس أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر خلال الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023.
ولفت فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي إلى قرار المكتب التنفيذي في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب لأقل من 23 عامًا، والذي أشار إلى مراسلة الاتحاد المغربي للاتحاد الأفريقي (الكاف)، بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.
وطالب "لقجع" بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات المغرب في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقًا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر الاتحاد بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.
وفي السياق ذاته، اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على، أنه في حال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، فإن منافسات الدوري لن تتوقف.
ويأتي ذلك بعد انفراجة في العلاقة بين البلدين الجارين بعد إنجازات المغرب التاريخية في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث بدت حالة الفرح على جمهور الجزائر الذي احتفل بالإنجاز المغربي.
وأصبح "أسود الأطلس" أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى قبل نهائي كأس العالم بعد إقصاء عدد من الفرق الأوروبية الأعلى تصنيفًا، وأنهى مشواره في مونديال قطر 2022 باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأبدى وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق في تصريحات سابقة، الشهر الحالي، استعداد بلاده لاستضافة كأس أمم أفريقيا للمحليين مطلع العام المقبل.