منتخب المغرب يهدد بالانسحاب من بطولة أفريقيا للمحليين في الجزائر

ولفت فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي إلى قرار المكتب التنفيذي في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب لأقل من 23 عامًا، والذي أشار إلى مراسلة الاتحاد المغربي للاتحاد الأفريقي (الكاف)، بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

وطالب "لقجع" بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات المغرب في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقًا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر الاتحاد بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.

وفي السياق ذاته، اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على، أنه في حال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، فإن منافسات الدوري لن تتوقف.

ويأتي ذلك بعد انفراجة في العلاقة بين البلدين الجارين بعد إنجازات المغرب التاريخية في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث بدت حالة الفرح على جمهور الجزائر الذي احتفل بالإنجاز المغربي.