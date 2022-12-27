أشقاء سفيان بوفال نجم المغرب ينفون شائعة وفاة والدته

وانتشرت أنباء عن وفاة والدة اللاعب المغربي في مدينة تازة المغربية خلال الساعات الماضية، كما ذكرت عدد من الحسابات أن بوفال شارك في جنازة والدته وتلقى التعازي ممن حضر الجنازة، إلا أنه لم يتم تأكيد أو نفي خبر الوفاة قبل أن ينفي اثنان من أشقاء بوفال للشائعة عبر "إنستغرام".

وكشفت مصادر مقربة من عائلة اللاعب، أن والدته تعرضت لمرض خطير دخلت على إثره المستشفى وخضعت لعملية جراحية، لذلك لم تتمكن من حضور حفل التكريم الذي عقده ملك المغرب محمد السادس.