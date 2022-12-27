أشقاء سفيان بوفال نجم المغرب ينفون شائعة وفاة والدته
نفى أشقاء نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضي عن وفاة والدته إثر تعرضها لوعكة صحية.
وتمتعت والدة بوفال بشهرة واسعة بعد مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، حيث ظهرت لها صور ومقاطع فيديو قصيرة على أرض الملعب مع بوفال بعد تألق المنتخب المغربي وبلوغ نصف نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي.
وحقق "أسود الأطلس" المركز الرابع في نهائيات كأس العالم في قطر الأسبوع الماضي، ليستقبله الآلاف داخل المطار وخارجه بعد العودة للبلاد قبل أن يستقل اللاعبون والجهاز الفني حافلة مكشوفة تحمل العلم المغربي وعبارة "ديما مغرب".
وانتشرت أنباء عن وفاة والدة اللاعب المغربي في مدينة تازة المغربية خلال الساعات الماضية، كما ذكرت عدد من الحسابات أن بوفال شارك في جنازة والدته وتلقى التعازي ممن حضر الجنازة، إلا أنه لم يتم تأكيد أو نفي خبر الوفاة قبل أن ينفي اثنان من أشقاء بوفال للشائعة عبر "إنستغرام".
وكشفت مصادر مقربة من عائلة اللاعب، أن والدته تعرضت لمرض خطير دخلت على إثره المستشفى وخضعت لعملية جراحية، لذلك لم تتمكن من حضور حفل التكريم الذي عقده ملك المغرب محمد السادس.
ويلعب بوفال البالغ عمره 29 عاما في أنجيه الفرنسي إلى جوار مواطنه عزالدين أوناحي المطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى.
وولد بوفال في فرنسا وشارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وكان له بصمة واضحة في إنجازات المنتخب الوطني خلال المونديال وتحقيق المركز الرابع.