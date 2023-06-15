تقرير: كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي مطلوب في الدوري السعودي
قال موقع "Talk SPORT" إن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي مطلوب من الدوري السعودي، ومن شيفيلد يونايتد وهو النادي الذي نشأ فيه.
ويتبقى عام واحد في عقد كايل ووكر مع مانشستر سيتي، وقد أفصح سابقًا عن رغبته في العودة إلى شيفيلد يونايتد، حيث بدأ حياته المهنية.
واعترف المدافع بأنه "محبط" بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، التي فاز فيها مانشستر سيتي 1/0 ليكمل ثلاثية فريقه.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال ووكر لزملائه في الفريق: "حلمي الآن بين يديكم" علمًا بأنه شارك في آخر 8 دقائق بعدما نزل مكان جون ستونز.
ولم يحدد "Talk SPORT" الفريق السعودي الذي يريد التعاقد مع ووكز، علمًا بأن عدة لاعبين بارزين يرتبطون بالانضمام على الدوري السعودي، أبرزهم: لوكا مودريتش، وسيرجيو راموس، وسيرجيو بوسكيتش، ونغولو كانتي.
وانتقل ووكر، البالغ من العمر 33 عامًا، من شيفيلد يونايتد إلى توتنهام، في العام 2009، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.
وتمت إعارة ووكر إلى شيفيلد يونايتد لموسم 2009/2010 كجزء من الصفقة، ولكن تم استدعاؤه مرة أخرى إلى توتنهام في فبراير 2010.
ولعب ووكر معارًا إلى كوينز بارك رينجرز، وأستون فيلا، قبل أن يثبت نفسه كلاعب منتظم في توتنهام في موسم 2011/2012.
ولعب ووكر 229 مباراة مع توتنهام قبل أن ينضم مانشستر سيتي في 2017 مقابل 52 مليون يورو.
وكان والكر يبلغ من العمر 27 عامًا عندما انضم إلى مانشستر ونال قبل أيام مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.
ومع مانشستر سيتي نال ووكر 14 لقبًا، بينها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبشكل عام لعب مع الفريق 254 مباراة، سجل فيها 6 أهداف، وصنع 18.