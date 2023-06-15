تقرير: كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي مطلوب في الدوري السعودي

قال موقع "Talk SPORT" إن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي مطلوب من الدوري السعودي، ومن شيفيلد يونايتد وهو النادي الذي نشأ فيه.

ويتبقى عام واحد في عقد كايل ووكر مع مانشستر سيتي، وقد أفصح سابقًا عن رغبته في العودة إلى شيفيلد يونايتد، حيث بدأ حياته المهنية.

واعترف المدافع بأنه "محبط" بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، التي فاز فيها مانشستر سيتي 1/0 ليكمل ثلاثية فريقه.