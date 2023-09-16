دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يلدغ الجيش الملكي في ذهاب دور الـ32

تغلب النجم الساحلي التونسي 1/0 على ضيفه الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الملعب الأولمبي في سوسة، سجل حمزة الجلاصي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ضربة رأسية بعد ضربة ركنية.