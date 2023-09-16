دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يلدغ الجيش الملكي في ذهاب دور الـ32
من المقرر أن تقام مباراة الإياب في الرباط يوم 30 سبتمبر على ملعب مراكش الكبير
تغلب النجم الساحلي التونسي 1/0 على ضيفه الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وعلى الملعب الأولمبي في سوسة، سجل حمزة الجلاصي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ضربة رأسية بعد ضربة ركنية.
وأكمل الجيش الملكي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد منصف العمري لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الرباط يوم 30 سبتمبر على ملعب مراكش الكبير.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في 2007، حيث تقابلا في دور المجموعات، وفاز النجم الساحلي 1/0 في المغرب، وتعادلا 0/0 في تونس.
وحقق النجم الساحلي لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وكان في2007، كما نال الجيش الملكي اللقب مرة واحدة، وكان في 1985.