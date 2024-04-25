بلوزداد يهزم اتحاد العاصمة بركلات الترجيح ويواجه المولودية في نهائي كأس الجزائر

ويدين شباب بلوزداد بفضل كبير في الفوز لحارس المرمى رضوان معاشو الذي تصدى لاثنتين من ركلات الترجيح بينما تصدى القائم لركلة أخرى.

وبدت مباراة اليوم متوازنة بين الفريقين في الدقائق الأولى وحاول كل منهما فرض أسلوبه في اللعب.

وبمرور الوقت، مالت كفة الاستحواذ لصالح شباب بلوزداد وتقدم للهجوم بحثا عن هدف مبكر ونجح بالفعل في تهديد شباك منافسه.

وكاد شباب بلوزداد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة عندما سدد ليونيل وامبا ضربة مقصية خطيرة لكن الحارس كمال سوفي تصدى للكرة ببراعة.

واستمر ضغط بلوزداد ليهدد مرمى اتحاد العاصمة أكثر من مرة لكن سوفي واصل تألقه وتصدى لكرة خطيرة أخرى من سفيان بوشار.

بعدها أعاد اتحاد العاصمة تنظيم صفوفه وفرض حضوره من جديد في المباراة، إذ قدم أكثر من محاولة جادة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى في ظل التماسك الدفاعي لبلوزداد.

وتولى دفاع اتحاد العاصمة المهمة بدلا من حارس مرماه في التصدي لكرة خطيرة من حسين سالمي في الدقيقة 30.

واستمرت محاولات الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع تفوق نسبي لشباب بلوزداد.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال شيئا ما، إذ فرض اتحاد العاصمة حضوره بشكل أكبر وأتيحت له بعض الفرص لكن شباب بلوزداد حول تركيزه بشكل أكبر للتأمين الدفاعي.

وكاد شباب بلوزداد أن يدفع ثمن الفرص الضائعة، إذ كاد اتحاد العاصمة أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بسبب عرقلة داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

وتراجع النشاط الهجومي بعدها إذ كثف الفريقان تركيزهما على التأمين الدفاعي لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وقدم شباب بلوزداد صحوة هجومية لكن الحظ عانده بشكل كبير في الدقيقة 101 عندما تصدى القائم لضربة رأس خطيرة من إسلام بلخير كادت أن تحسم المباراة وبطاقة التأهل.

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني من الوقت الإضافي، إذ واصل شباب بلوزداد تفوقه الهجومي لكن باءت كل محاولاته بالفشل في ظل الحذر الدفاعي الشديد من جانب اتحاد العاصمة، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز شباب بلوزداد 3-1.