دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يحافظ على صدارته بالتعادل أمام شباب بلوزداد

هدد شباب بلوزداد أولا بتسديدة من محمد بلخير في الدقيقة 17 لكنها مرت أعلى العارضة.

ورد الأهلي بتسديدة ساقطة من مدى قريب عن طريق حسين الشحات بعد مرور 20 دقيقة مرت أعلى المرمى.

وبدا بلوزداد أخطر طوال الشوط الثاني، إذ أطلق حسين بن عيادة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وواصل شوبير تألقه بعدها بلحظات بتصديه لتسديدة خلفية من مدى قريب من المدافع شعيب قداد.

وسدد بن عيادة كرة قوية من ركلة ثابتة في الدقيقة 50 لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وسنحت فرصة محققة لليونيل وامبا مهاجم بلوزداد في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية ارتقى لها بضربة رأس مرت بجوار المرمى.

وأطلق يوسف لعوافي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80 أبعدها شوبير عن مرماه بصعوبة.