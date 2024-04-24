إنريكي يحدد موعد تحدثه عن أزمة مبابي
رفض لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، مجددا التعليق على مستقبل كيليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، إذ ارتبط قائد منتخب فرنسا، البالغ عمره 25 عاما، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وسيضمن باريس سان جيرمان لقبه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي، يوم الأربعاء، إذا تغلب على لوريان وفشل موناكو صاحب المركز الثاني في الفوز على ليل، لكن إنريكي لا يتوقع أن تكون المباراة سهلة أمام منافسه المتعثر.
وفي حال تعادل موناكو أو خسر أمام ليل وفاز سان جيرمان خارج ملعبه على لوريان صاحب المركز 17 قبل الأخير، سيحقق الفريق الذي يتخذ من باريس مقرا له اللقب 12 في الدوري وهو رقم قياسي.
ويتقدم فريق المدرب إنريكي بفارق 11 نقطة على موناكو قبل خمس مباريات على نهاية الموسم، كما أن فارق الأهداف أفضل بكثير، وخسر الفريق مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم.
وسئل إنريكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن سبب جلوس مبابي على مقاعد البدلاء منذ فترة، رغم كونه أفضل لاعب في العالم، ومتى سيعلن عن قراره النهائي.
وأجاب المدرب الإسباني ساخرا: "إنه أول مؤتمر صحفي لم يسألني أحد عن هذا الأمر، لقد كنا على وشك الانتهاء ومغادرة القاعة".
وأردف: "ليس لدي ما أقوله، إلى أن يتحدث الطرفان المعنيان، سألتزم الصمت، وعندما يتحدث الطرفان، سأتحدث عن الأمر".
وينتهي تعاقد مبابي، البالغ 25 عاما، مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات قوية بأنه بصدد الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
ومن المقر ن يحصل مبابي على راتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو عند انتقاله إلى ريال مدريد، بحسب التقارير الصحفية، وسيدفع وقتها فقط مبلغ 1.7 مليون يورو كضرائب.