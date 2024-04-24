إنريكي يحدد موعد تحدثه عن أزمة مبابي

رفض لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، مجددا التعليق على مستقبل كيليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، إذ ارتبط قائد منتخب فرنسا، البالغ عمره 25 عاما، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وسيضمن باريس سان جيرمان لقبه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي، يوم الأربعاء، إذا تغلب على لوريان وفشل موناكو صاحب المركز الثاني في الفوز على ليل، لكن إنريكي لا يتوقع أن تكون المباراة سهلة أمام منافسه المتعثر.

وفي حال تعادل موناكو أو خسر أمام ليل وفاز سان جيرمان خارج ملعبه على لوريان صاحب المركز 17 قبل الأخير، سيحقق الفريق الذي يتخذ من باريس مقرا له اللقب 12 في الدوري وهو رقم قياسي.