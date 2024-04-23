سان جيرمان يجهز لرد "صفعة مبابي" لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد، تلقى عدة عروض من كبار الأندية الأوروبية لضم اللاعب الأوكراني.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن هذه الأندية هي: مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وربما يستهدف سان جيرمان للرد على احتمالية انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد الموسم المقبل، بالسعي إلى ضم حارسه الأبرز حاليًا

ويمتلك لونين عرضًا من ريال مدريد لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2025، ومع ذلك، يتردد الحارس الأوكراني في الاستمرار في مدريد، خوفًا من الجلوس بديلًا للبلجيكي تيبو كورتوا مرة أخرى، على الرغم من حصوله على عرض بزيادة راتبه وضمانات بالحصول على فرصة اللعب، بالإضافة إلى تأكيدات من المدرب كارلو أنشيلوتي بأنّه لن يكون حارس مرمى احتياطيًا في الموسم الجديد.

ووفقًا للتقرير، فإن لونين سيواجه منافسة قوية أيضًا حال انتقاله إلى باريس سان من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.