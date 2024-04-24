تصرف فلورنتينو بيريز تجاه حكام الكلاسيكو قبل اللقاء يثير جدلًا واسعًا

تحت عنوان "سري للغاية: فلورنتينو بيريز كان مع حكام الكلاسيكو في النفق"، أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الجدل بإلقاء الضوء على لقطة لم يشاهدها أحد خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة الماضية، والتي ما زال صداها والجدل الدائر حولها يثير الأحاديث.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي (3-2)، ليقترب أكثر من تحقيق لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وقام الحكم بإلغاء هدف سجله لامين يامال بداعي أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها خط مرمى ريال مدريد، وهو ما اعترضت عليه إدارة البلوغرانا وطالبت بالحصول على التقارير الخاصة باللقاء للمطالبة بإعادة المباراة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "ما لفت انتباه لاعبي برشلونة والجهاز الفني والمساعدين خلال الكلاسيكو هو وجود فلورنتينو بيريز في نفق ملعب مدريد قبل بدء المباراة مباشرة، حيث أراد تشجيع لاعبيه في مباراة قد تحدد لقب الدوري، وهو ما تحقق بالفعل بفوزهم بنتيجة 3-2".