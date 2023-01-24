رسميًّا: البرتغالي فرناندو سانتوس مدربًا لمنتخب بولندا

وكان تعيين سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم لموسم 2018-2019 في وجود كريستيانو رونالدو قائدا للفريق، قد أُعلن بشكل غير رسمي حين نشر كوليشا على تويتر صورة له مع المدرب البالغ عمره 68 عاما.

وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: "كنا نريد مدربا لديه خبرة في قيادة المنتخبات الوطنية، حتى لا يكون عليه التعلم خلال شغل الوظيفة، لكننا كنا نريد مدربا ناجحا وتم تعيين هذا المدرب اليوم".

وسيكون سانتوس ثاني مدرب لبولندا هذا القرن يتمتع بخبرة دولية بعد ليو بينهاكر الذي درب الفريق بين 2006 و2009.

وقبل تدريب البرتغال في 2014، قضى سانتوس أربع سنوات مدربا لليونان.

وعلى صعيد الأندية، تولى تدريب بورتو وأيك أثينا وباناثينايكوس وسبورتنج وبنفيكا وفرق أخرى.

وقال سانتوس خلال تقديمه في الملعب الوطني في وارسو "أهتم كثيرا بكلمتين 'نحن والفوز'".

وأضاف: "يجب أن نعتاد على الفوز لأنني أعتقد أن هذا الفريق يمتلك ما يجعله قادرا على منافسة أي فريق كبير".