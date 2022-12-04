منتخب فرنسا يتجاوز بولندا ويتأهل لدور الـ8 في كأس العالم (فيديو)

تأهل منتخب فرنسا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز 3/1 على منتخب بولندا، على استاد الثمامة، في دور الـ16، اليوم الأحد.

وافتتح أوليفيه جيرو التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من كيليان مبابي.