مدرب أستون فيلا: الفريق جيد لكني أريده أفضل

قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، إنَّ فريقه قدم عاما رائعا، لكنه أوضح أنه لا يزال يتعين على الفريق المنتمي لمنطقة ميدلاندز بذل المزيد من الجهد في 2024، بعد تقاسمه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي 3-2 أمس السبت.

وسجل دوغلاس لويز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح أستون فيلا فوزا صعبا على عشرة لاعبين من بيرنلي، ليصل رصيد الفريق إلى 42 نقطة، متساويا مع ليفربول الذي يتصدر بفارق الأهداف، وسيستضيف نيوكاسل يونايتد، غدا الإثنين.

ويأتي حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة ومباريات أقل من فيلا.

وانتهت سلسلة انتصارات فيلا على أرضه في الدوري التي استمرت 15 مباراة، بعد التعادل مع شيفيلد يونايتد 1-1 ثم الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-2 غداة عيد الميلاد، ولكن فريق إيمري تمكن من العودة إلى درب الانتصارات بعد الفوز بصعوبة على ملعب فيلا بارك.