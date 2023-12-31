مدرب أستون فيلا: الفريق جيد لكني أريده أفضل
قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، إنَّ فريقه قدم عاما رائعا، لكنه أوضح أنه لا يزال يتعين على الفريق المنتمي لمنطقة ميدلاندز بذل المزيد من الجهد في 2024، بعد تقاسمه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي 3-2 أمس السبت.
وسجل دوغلاس لويز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح أستون فيلا فوزا صعبا على عشرة لاعبين من بيرنلي، ليصل رصيد الفريق إلى 42 نقطة، متساويا مع ليفربول الذي يتصدر بفارق الأهداف، وسيستضيف نيوكاسل يونايتد، غدا الإثنين.
ويأتي حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة ومباريات أقل من فيلا.
وانتهت سلسلة انتصارات فيلا على أرضه في الدوري التي استمرت 15 مباراة، بعد التعادل مع شيفيلد يونايتد 1-1 ثم الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-2 غداة عيد الميلاد، ولكن فريق إيمري تمكن من العودة إلى درب الانتصارات بعد الفوز بصعوبة على ملعب فيلا بارك.
وردا على سؤال بشأن فرص فريقه في التحسن في العام المقبل قال إيمري: "الفكرة دائما هي التطور والتحسن. لقد قدمنا عاما رائعا بالفعل - لكنني متحمس للمباراة التالية".
وأضاف: "لدينا 42 نقطة ويمكننا الشعور بالراحة والسعادة، ولكن توقعاتي للعام المقبل هي محاولة التقدم. وسأتوصل لطريقة نحقق من خلالها التقدم".
وتحت قيادة إيمري الذي تولى المهمة خلفا للإنجليزي الدولي السابق ستيفن جيرارد قبل أكثر قليلا من عام، تحوّل أستون فيلا إلى فريق مختلف تماما، وسجل النادي رقما قياسيا غير مسبوق طوال تاريخه بالانتصار في 32 مباراة في جميع المسابقات خلال عامٍ ميلادي.
وأشار إيمري: "عندما وصلت إلى النادي (أواخر 2022) كانت الرسالة دوما هي التحسن ومحاولة التأهل لبطولة أوروبية، ومحاولة المنافسة على أول 10 مراكز، ثم أول سبعة مراكز، والآن نحن في المربع الذهبي.
"نحن ننافس الآن (على اللقب)، وإذا كنا لا نزال في المنافسة بحلول الجولة 30 أو 32، فربما يمكننا أن نعتقد أن هذه هي فرصتنا للفوز باللقب".