ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا مثيرا على لوتون تاون
تشيلسي رفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 10
حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا على حساب نظيره لوتون تاون، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "كينلورث رود" ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح أهداف تشيلسي كول بالمر، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.
وضاعف النتيجة المهاجم نوني مادويكي، في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، عاد كول بالمر لتسجيل هدف جديد هو الثالث لصالح تشيلسي في الدقيقة 70.
ومع الدقيقة 80، استطاع روس باركلي تسجيل هدف لوتون تاون الأول، وأضاف إيليا أديبايو هدفًا جديدًا لتصبح النتيجة 2-3 في الدقيقة 86، ولكن لم يكن كافيًا لتفادي الهزيمة.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 28 في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد لوتون عند النقطة 16 في المركز الـ 18 والمهدد بالهبوط.