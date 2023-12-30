ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا مثيرا على لوتون تاون

حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا على حساب نظيره لوتون تاون، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "كينلورث رود" ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أهداف تشيلسي كول بالمر، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وضاعف النتيجة المهاجم نوني مادويكي، في الدقيقة 37.