خلافات مالية تُعطل صفقة انضمام جون إيبوكا للزمالك

وأضاف: "إدارة سيراميكا متمسكة بالحصول على 40 مليون جنيه للبيع، 30 مليون منها نقدًا، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الزمالك".

ومازال كل طرف متمسكا بعرضه المالي وطريقة دفع الأموال، ما يهدد بإتمام صفقة انتقال إيبوكا للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن إيبوكا انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادمًا من إنبي.

وشارك إيبوكا هذا الموسم في 12 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

ويضم الزمالك بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم: الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والبنيني سامسون أكينيولا، والسنغالي إبراهيما نداي.

ويتبقى مقعد واحد للاعب أجنبي بعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي بالتراضي، وحصول نادي الزمالك على مقدم العقد المدفوع له.