خلافات مالية تُعطل صفقة انضمام جون إيبوكا للزمالك
تسبب خلاف مالي بين إدارتي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تعثر انضمام النيجيري جون إيبوكا مهاجم الأخير، للفريق الأبيض.
وكشف مصدر داخل ناي الزمالك لـ"إرم نيوز" أنه "عقب الاتفاق النهائي بين الطرفين على ضم إيبوكا، وتوقيع اللاعب النيجيري لعقود انضمامه للفريق الأبيض، تسببت طريقة الدفع في تعثر الصفقة".
وأوضح: "سيراميكا تمسك بالحصول على 30 مليون نقدًا للموافقة على رحيل إيبوكا للزمالك، ولكن النادي الأبيض عرض 14 مليون نقدًا وتقسيط المبلغ المتبقي".
وأضاف: "إدارة سيراميكا متمسكة بالحصول على 40 مليون جنيه للبيع، 30 مليون منها نقدًا، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الزمالك".
ومازال كل طرف متمسكا بعرضه المالي وطريقة دفع الأموال، ما يهدد بإتمام صفقة انتقال إيبوكا للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يذكر أن إيبوكا انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادمًا من إنبي.
وشارك إيبوكا هذا الموسم في 12 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.
ويضم الزمالك بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم: الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والبنيني سامسون أكينيولا، والسنغالي إبراهيما نداي.
ويتبقى مقعد واحد للاعب أجنبي بعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي بالتراضي، وحصول نادي الزمالك على مقدم العقد المدفوع له.
وسيسعى الزمالك للعودة إلى درب الانتصارات، عندما يلتقي غدا الإثنين مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بينما سيخوض الأهلي مواجهة أخرى أمام سموحة، الثلاثاء المقبل.
وانطلقت بالفعل منافسات كأس مصر للموسم الجاري، بعدما تأجلت مباريات عديدة في نسخة الموسم الماضي ولم يتم استكمالها بعد.
ولم يحقق الزمالك أي فوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر أمام أسوان، وتعادل مع الداخلية، والاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز.
لكن الزمالك يأمل في إنهاء سلسلة النتائج المخيبة أمام بيراميدز الذي لم يسبق له الفوز بالكأس، والذي سيكون بقيادة المدرب جيمي باتشيكو في أول مواجهة أمام الفريق الذي كان يقوده في 2020.
وقال الزمالك إن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا حذر فريقه من خطورة لاعبي بيراميدز، مطالباً بضرورة تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.
وأضاف: "فيريرا وضع برنامجا تأهيليا للثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح للدفع بهما أو بأحدهما أمام بيراميدز".
وتزداد نسبة مشاركة فتوح بالتشكيلة الأساسية أمام بيراميدز، بعدما شارك محمد عبدالشافي في المباراتين السابقيتين.