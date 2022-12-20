استقبال شعبي مهيب لمنتخب المغرب بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم (فيديو)
نزل مئات الآلاف من الشعب المغربي بكل فئاته الاجتماعية لاستقبال وتحية المنتخب الوطني لكرة القدم الذي عاد، اليوم الثلاثاء، إلى البلاد بعد مشاركة تاريخية في كأس العالم في قطر أنهاها بالحصول على المركز الرابع.
ووجد المنتخب الوطني المغربي الآلاف في استقباله داخل المطار وخارجه قبل أن يستقل اللاعبون والجهاز الفني حافلة مكشوفة تحمل العلم المغربي وعبارة "ديما مغرب".
وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير المغربية التي ارتدت قمصانًا بأسماء نجومها المفضلين مع رفع العلم الوطني.
وعلت الزغاريد بينما أشعل بعض الشبان الألعاب النارية مع رفع شعار "الشعب يريد كأس أفريقيا".
ووثق لاعبو المنتخب المغربي لحظات الاحتفاء الشعبي المهيبة، ومن بينهم حكيم زياش، ونصير مزراوي، بعد وصولهما بطائرة خاصة.
ومرّت حافلة منتخب المغرب بأبرز الساحات في مدينتي سلا والرباط قبل أن تتوجه للقصر الملكي وسط العاصمة لحضور مراسم الاستقبال الملكي.
وأنهى المنتخب المغربي كأس العالم قطر 2022 في المركز الرابع، محققًا أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المونديال، وتمكن من تصدر مجموعته عبر الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل مع كرواتيا.
وأقصى منتخب المغرب في دور الـ 16 منتخب إسبانيا بضربات الترجيح، وفي ربع النهائي أزاح منتخب البرتغال 1-0، إلا أنه خسر نصف النهائي أمام منتخب فرنسا 2-0، وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر أمام منتخب كرواتيا 2-1.
وسيستفيد المنتخب المغربي من مشواره في نهائيات كأس العالم قطر 2022 عبر تحقيق قفزة كبيرة في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيصدر رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وسيحتل المنتخب المغربي المركز الـ11 عالميًا برصيد 1611 نقطة، بعدما كان في المركز الـ22 محققًا تقدمًا بواقع 11 مركزًا.
وسيحتل المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية والأفريقية على حساب منتخب السنغال الذي كان يحتل المركز الـ18 وصدارة أفريقيا.