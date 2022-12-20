بعد كأس العالم 2022.. تقدم تاريخي لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا
أنهى المنتخب المغربي كأس العالم قطر 2022 في المركز الرابع، محققا أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المونديال، وتمكن من تصدر مجموعته عبر الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا.
وأقصى منتخب المغرب في دور الـ 16 منتخب إسبانيا بضربات الترجيح، وفي ربع النهائي أزاح منتخب البرتغال 1-0، إلا أنه خسر نصف النهائي أمام منتخب فرنسا 2-0، وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر أمام منتخب كرواتيا 2-1.
وسيستفيد المنتخب المغربي من مشواره في نهائيات كأس العالم قطر 2022 عبر تحقيق قفزة كبيرة في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيصدر رسميا في الأيام القادمة.
وبحسب مواقع متخصصة في احتساب ترتيب الفيفا حسب النتائج والنقاط، سيحتل المنتخب المغربي المركز الـ11 عالميا برصيد 1611 نقطة، بعدما كان في المركز الـ22 محققا تقدما بواقع 11 مركزا.
وسيحتل المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية والأفريقية على حساب منتخب السنغال الذي كان يحتل المركز الـ18 وصدارة أفريقيا.
ومن المحتمل أن يحافظ المنتخب البرازيلي على صدارة ترتيب المنتخبات العالمية لكن بفارق ضئيل عن منافسه التقليدي منتخب الأرجنتين، المتوج بلقب كأس العالم والذي سيرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين بعدما كان ثالثا.
كما سيرتقي المنتخب الفرنسي للمركز الثالث ويتراجع المنتخب البلجيكي من المركز الثاني إلى المركز الرابع، فيما سيحافظ منتخب إنجلترا على المركز الخامس.
وسيرتقي منتخب هولندا للمركز السادس ومنتخب بلجيكا للمركز السابع، وسيتراجع المنتخب الإيطالي للمركز الثامن، ومنتخب إسبانيا للمركز العاشر، وسيحافظ منتخب البرتغال على المركز التاسع.