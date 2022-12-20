بعد كأس العالم 2022.. تقدم تاريخي لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا

أنهى المنتخب المغربي كأس العالم قطر 2022 في المركز الرابع، محققا أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المونديال، وتمكن من تصدر مجموعته عبر الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا.

وأقصى منتخب المغرب في دور الـ 16 منتخب إسبانيا بضربات الترجيح، وفي ربع النهائي أزاح منتخب البرتغال 1-0، إلا أنه خسر نصف النهائي أمام منتخب فرنسا 2-0، وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسر أمام منتخب كرواتيا 2-1.

وسيستفيد المنتخب المغربي من مشواره في نهائيات كأس العالم قطر 2022 عبر تحقيق قفزة كبيرة في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيصدر رسميا في الأيام القادمة.