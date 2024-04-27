وليد الفراج يسخر من كريم بنزيما بطريقة مثيرة (فيديو)

سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، من كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي.

وغاب بنزيما عن مباراة الاتحاد والشباب التي خسرها عميد الأندية السعودية، أمس الجمعة.

وسجل الشباب ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق حبيب ديالو وكارلوس جونيور ومصعب الجوير، ليفوز 3-1 على مضيفه الاتحاد حامل اللقب، ويحرمه من التقدم للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.