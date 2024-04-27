وليد الفراج يسخر من كريم بنزيما بطريقة مثيرة (فيديو)
سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، من كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي.
وغاب بنزيما عن مباراة الاتحاد والشباب التي خسرها عميد الأندية السعودية، أمس الجمعة.
وسجل الشباب ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق حبيب ديالو وكارلوس جونيور ومصعب الجوير، ليفوز 3-1 على مضيفه الاتحاد حامل اللقب، ويحرمه من التقدم للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.
ولم يستغل الاتحاد، الذي بدأ الجولة في المركز الرابع، خسارة الأهلي (52 نقطة) أمام الرياض، ليفشل في التقدم للمركز الثالث المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وعلّق الفراج على مستويات كريم بنزيما مع الاتحاد وغيابه عن المباريات قائلا :"جاء كأفضل لاعب في العالم، لكن الآن ميتروفيتش أفضل منه، أحمد الغامدي أفضل منه".
وواصل: "هذه النوعية من اللاعبين لن تفيد الكرة السعودية، نريد واحدا مثل رونالدو يلعب بقلبه".
وغاب كريم بنزيما عن عدد كبير للغاية من مباريات الاتحاد السعودي هذا الموسم، كما ظهر كثيرا بمستوى مخيّب للغاية، وكان سببا في إقالة مدرب الفريق السابق نونو سانتو بعدما تشاجرا بعد إحدى المباريات.
وتصاعدت مطالبات في الأوساط الرياضية والإعلامية السعودية بالاستغناء عن المهاجم الفرنسي.