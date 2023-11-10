سر زيارة طارق حامد لنادي الزمالك

وارتبط اسم طارق حامد في الفترة الماضية بالعودة إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد رحيل مرتضى منصور، وتولي مجلس جديد للمسؤولية برئاسة حسين لبيب.

وكان مصدر مقرب من طارق حامد قد كشف أن اللاعب تواجد في الزمالك منذ قليل لإنهاء بعض الأمور الخاصة في الشهر العقاري.

وكان طارق حامد يقوم بتحرير توكيل في الشهر العقاري داخل نادي الزمالك، خاصة وأنه متواجد في القاهرة لارتباطه بمعسكر منتخب مصر.

وغادر طارق حامد مقر الزمالك مباشرة بعد تحرير التوكيل ونهاية مشواره داخل الشهر العقاري، ولم يعقد جلسات مع أي مسؤول في النادي.