سر زيارة طارق حامد لنادي الزمالك
تواجد طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي داخل مقر نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الجمعة، ما أثار الكثير من الجدل بين صفوف جماهير الفريق الأبيض.
وارتبط اسم طارق حامد في الفترة الماضية بالعودة إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد رحيل مرتضى منصور، وتولي مجلس جديد للمسؤولية برئاسة حسين لبيب.
وكان مصدر مقرب من طارق حامد قد كشف أن اللاعب تواجد في الزمالك منذ قليل لإنهاء بعض الأمور الخاصة في الشهر العقاري.
وكان طارق حامد يقوم بتحرير توكيل في الشهر العقاري داخل نادي الزمالك، خاصة وأنه متواجد في القاهرة لارتباطه بمعسكر منتخب مصر.
وغادر طارق حامد مقر الزمالك مباشرة بعد تحرير التوكيل ونهاية مشواره داخل الشهر العقاري، ولم يعقد جلسات مع أي مسؤول في النادي.
يذكر أن طارق حامد انتقل إلى نادي ضمك الصيف الماضي بعدما تعاقد نادي الاتحاد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قوية للغاية.
وحقق طارق حامد لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكان من أكثر عناصر الفريق تأثيرًا.