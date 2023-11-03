رسميًا: إيقاف طارق حامد وتاليسكا

والتقطت كاميرا مباراة ضمك والخليج في ثُمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، طارق حامد وهو يشير بحركة غير أخلاقية عقب تسديده ركلة ترجيح بنجاح.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن إيقاف طارق حامد مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال، بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

وودع ضمك منافسات كأس الملك على يد الخليج بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانضم طارق حامد لصفوف ضمك، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من الاتحاد بعدما ساهم بتتويج الأخير بلقب دوري المحترفين السعودي.