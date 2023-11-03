رسميًا: إيقاف طارق حامد وتاليسكا
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب ضمك السعودي مباراتين، وتغريمه ماليًا وذلك بسبب حركته غير اللائقة في مباراة الخليج.
والتقطت كاميرا مباراة ضمك والخليج في ثُمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، طارق حامد وهو يشير بحركة غير أخلاقية عقب تسديده ركلة ترجيح بنجاح.
وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن إيقاف طارق حامد مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال، بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.
وودع ضمك منافسات كأس الملك على يد الخليج بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وانضم طارق حامد لصفوف ضمك، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من الاتحاد بعدما ساهم بتتويج الأخير بلقب دوري المحترفين السعودي.
كما أعلنت لجنة الانضباط إيقاف البرازيلي أنديرسون تاليسكا لاعب النصر مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال.
وتلقى تاليسكا البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الاتفاق ضمن كأس الملك.
وقالت اللجنة في بيانها: " إيقاف لاعب النصر تاليسكا مباراة، والإيقاف التلقائي لمباراة أخرى بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة الاتفاق".
وأضافت: "سيتم تنفيذ عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة في مسابقة كأس الملك، وفقًا للفقرة 3 من المادة 17، وتنفيذ عقوبة الإيقاف في الدوري السعودي، وفقًا للفقرة 6 من المادة 18".