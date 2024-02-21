ريال مدريد يدرس تعديل عقد بيلينغهام

كشف رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية عن خطوة قد يتخذها مسؤولو نادي ريال مدريد تجاه الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، والذي يعيش فترة تألق كبيرة مع "الميرنغي"، منذ انضمامه إليه قادمًا من بروسيا دورتموند.

بيلينغهام يغيب حاليًّا عن صفوف ريال مدريد، بسبب تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى خلال الفوز 4-0 على جيرونا في الدوري الإسباني.

وقال ألفاريز عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "إدارة ريال مدريد تدرس الآن مراجعة عقد بيلينغهام".