ريال مدريد يدرس تعديل عقد بيلينغهام
كشف رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية عن خطوة قد يتخذها مسؤولو نادي ريال مدريد تجاه الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، والذي يعيش فترة تألق كبيرة مع "الميرنغي"، منذ انضمامه إليه قادمًا من بروسيا دورتموند.
بيلينغهام يغيب حاليًّا عن صفوف ريال مدريد، بسبب تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى خلال الفوز 4-0 على جيرونا في الدوري الإسباني.
وقال ألفاريز عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "إدارة ريال مدريد تدرس الآن مراجعة عقد بيلينغهام".
وأضاف: "الهدف من ذلك هو ألا يولّد التعاقد المرتقب مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أي مقارنة أو أي شكوى محتملة، وهذه المراجعة يمكن أن تتم للاعبين آخرين".
وأوضح: "بيلينغهام انضم في الصيف الماضي وقبل راتبًا صافيًا قدره 8 ملايين يورو، ورفض عرضًا براتب أكبر من مانشستر سيتي".
وأصبح مبابي قاب قوسين أو أدني من الانضمام للنادي الملكي في الصيف المقبل، بل إن التقارير أشارت بالفعل إلى توقيعه اتفاقًا شفهيًّا مع "الميرنغي" ليصبح لاعبًا بالفريق لمدة 5 مواسم مقبلة.
بينما من المتوقع أن تكون عودة بيلينغهام للملاعب أمام لايبزيغ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الـ6 من مارس المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
ولعب بيلينغهام 29 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل فيها 20 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.