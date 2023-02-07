الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد فلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية
يخوض فريق الهلال السعودي اختبارا صعبا مساء اليوم الثلاثاء أمام فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المغرب.
ويسدل الستار على منافسات نصف النهائي بمواجهة نارية تجمع بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد فلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة المغربية في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ويديرها الحكم إستيفان كوفاكس.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي وقناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وقناة الرياضية المغربية عبر البث الأرضي بصوت المعلق محمد العدالي.
ماذا يقول التاريخ؟
تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الدور الثاني للنسخة الحالية المقامة في المغرب.
وسبق أن لعب الهلال ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الـ17 من ديسمبر 2019، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 3-1.
وحقق الهلال السعودي المركز الرابع في مشاركاته السابقة في نسختي 2019 و2021 ، وتأهل الفريق الأزرق إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.
ويشارك فلامنغو للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد نسخة 2019 حين خسر في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0.
أسلحة الهلال
يتطلع الهلال لتحقيق الفوز على حساب فلامنغو والتأهل لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.
وقال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يخوض مباراة مهمة للتأهل لنهائي مونديال الأندية وهو نفس طموح فلامنجو بلا شك.
وأوضح أنه يعرف فلامنغو جيدا ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع الهلال مبديا ثقته التامة في قدرات لاعبيه والشخصية القوية التي يملكونها رغم المعاناة من الإجهاد بسبب خوض مباراة قوية ضد الوداد قبلها بـ48 ساعة.
ويغيب عن صفوف الهلال لاعبه محمد كنو بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الوداد.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وعلي آل بليهي وجانغ هيون سو وناصر الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وعبد الله عطيف وسالم الدوسري وأندريه كاريلو مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
أوراق فلامنغو
يتطلع فلامنغو لتكرار سيناريو التأهل إلى نهائي المونديال مثلما حدث في نسخة 2019 حين تغلب على الهلال.
ويقود فلامنغو المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الذي سبق له تدريب أهلي جدة السعودي، وواجه الهلال مرتين بالدوري موسم 2013 – 2014 وتعادلا بنتيجة 1-1 وخسر بنتيجة 1-0.
وقال فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لا يعتقد بأن المباراة ستكون سهلة كما يتصور البعض، موضحا أن فريقه تحت ضغوط البحث عن التأهل للنهائي بل سيعطيه ذلك دافعا قويا لتحقيق هدف التأهل.
وأشار إلى أن فلامنغو جاء إلى المغرب من أجل المنافسة على اللقب المونديالي، مؤكدا أن فريقه على بعد مباراتين للوصول إلى لحظة التتويج.
ويعتمد فلامنغو على تشكيلة تضم حارس المرمى ماتيوس كوينها وأمامه الرباعي دافيد لويز وليو بيريرا وماتيوزينهو وفيليبي لويس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تياجو مايا وأرتور فيدال وإيفرتون ريبيرو مع ثلاثي خط الهجوم جابي وبيدرو وجيورجيان دي أراسكايتا.
وقال عمرو أنور مدرب اتحاد جدة السعودي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الهلال في مهمة صعبة أمام فلامنغو لعدة عوامل على رأسها تفوق الكرة اللاتينية التاريخي بخلاف أن الفرق البرازيلية تجيد الأداء البدني السريع والمميز بخلاف المهارات الفردية.
وأشار إلى أن الهلال لديه عناصر فردية تجعل المواجهة بينه وبين فلامنجو متكافئة خاصة في وجود بعض اللاعبين أصحاب المهارات العالية، مثل: كاريلو، وسالم الدوسري.