الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد فلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ماذا يقول التاريخ؟

تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الدور الثاني للنسخة الحالية المقامة في المغرب.

وسبق أن لعب الهلال ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الـ17 من ديسمبر 2019، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 3-1.

وحقق الهلال السعودي المركز الرابع في مشاركاته السابقة في نسختي 2019 و2021 ، وتأهل الفريق الأزرق إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ويشارك فلامنغو للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد نسخة 2019 حين خسر في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0.