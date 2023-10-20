ديكو: ميسي سيحظى بـ"مباراة تكريمية" في ملعب برشلونة الجديد

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا".

وأضاف: "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".

وتابع: "آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا".