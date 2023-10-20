ديكو: ميسي سيحظى بـ"مباراة تكريمية" في ملعب برشلونة الجديد
أكد البرتغالي ديكو المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، بأن ناديه مصمم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكتالوني.
وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا".
وأضاف: "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".
وتابع: "آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا".
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت في مارس الماضي بأن برشلونة يفكر في تكريم أسطورته خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل.
وأمضى ميسي (36 عاماً) معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا وأحرز لقب بطل الدوري الاسباني 10 مرات، ودوري ابطال اوروبا 4 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات.
غادر ميسي برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون ان تسنح الفرصة لتوديع أنصار النادي وانتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الاميركي.
ويشهد ملعب كامب نو حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج إلى 105 آلاف على أن تنتهي الأعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.