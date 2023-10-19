مدرب أردا غولر في مرحلة الشباب: موهبته أفضل من ميسي
قال إيرول توكجوزلر مدرب التركي أردا غولر في مرحلة الشباب، إن نجم ريال مدريد الشاب الجديد، يمتلك موهبة أكبر من الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وانتقل غولر إلى ريال مدريد مع انتقالات الصيف الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ولكنه لم يلعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين.
ثم عاد غولر لتدريبات الريال الشهر الماضي وكان قريبًا من الظهور في قائمة مباراة فريقه ضد لاس بالماس يوم الـ27 من سبتمبر لكنّه تعرض لإصابة جديدة.
وقال إيرول توكجوزلر في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو أكبر موهبة رأيتها في حياتي وأردا لديه قدرات كبيرة تماثله".
وأضاف: "لقد حقق ميسي بالفعل كل شيء وعلى أردا أن يفعل ذلك، فهو لا يزال طفلا، ولكن إذا تحدثنا عن الإمكانات بشكل أكبر، فإن أردا لديه إمكانات أكثر من ميسي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه كل الطريق ليقطعه".
وتابع: " في المرة الأولى التي التقينا فيها كان طفلاً عمره 13 عاماً ولم يكن طوله يتجاوز 1.55 متر، لكنه كان يتمتع بتقنية مثيرة للإعجاب. لقد أمسك بالكرة وكان ذكيًا جدًا".
وواصل: "يمكنه أن يفعل كل شيء بالكرة بين قدميه، موهبته شيء خارج عن المألوف. لم يسبق لي أن رأيت موهبة كهذه في هذا العمر".
وشدد المدرب التركي على أنه عندما يبدأ أردا اللعب في إسبانيا، سيدرك الجميع أنه لاعب كرة قدم من الدرجة الأولى من الناحية الفنية.
ودفع ريال مدريد 20 مليون يورو لفنربخشة للتعاقد مع غولر، وخطفه من برشلونة.
وعقب تعافيه من الإصابة سيكون غولر متاحًا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت 21 أكتوبر، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم الثلاثاء 24 في دوري أبطال أوروبا.
كما سيكون غولر جاهزاً للعودة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر الجاري.