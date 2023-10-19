مدرب أردا غولر في مرحلة الشباب: موهبته أفضل من ميسي

وقال إيرول توكجوزلر في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو أكبر موهبة رأيتها في حياتي وأردا لديه قدرات كبيرة تماثله".

وأضاف: "لقد حقق ميسي بالفعل كل شيء وعلى أردا أن يفعل ذلك، فهو لا يزال طفلا، ولكن إذا تحدثنا عن الإمكانات بشكل أكبر، فإن أردا لديه إمكانات أكثر من ميسي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه كل الطريق ليقطعه".

وتابع: " في المرة الأولى التي التقينا فيها كان طفلاً عمره 13 عاماً ولم يكن طوله يتجاوز 1.55 متر، لكنه كان يتمتع بتقنية مثيرة للإعجاب. لقد أمسك بالكرة وكان ذكيًا جدًا".

وواصل: "يمكنه أن يفعل كل شيء بالكرة بين قدميه، موهبته شيء خارج عن المألوف. لم يسبق لي أن رأيت موهبة كهذه في هذا العمر".

وشدد المدرب التركي على أنه عندما يبدأ أردا اللعب في إسبانيا، سيدرك الجميع أنه لاعب كرة قدم من الدرجة الأولى من الناحية الفنية.