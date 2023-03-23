تفاعل كبير مع تهنئة كريستيانو رونالدو للمسلمين بشهر رمضان

ولم تمر تهنئة رونالدو بشهر رمضان دون تذكيره بأبرز المنافسات التي تنتظره خلاله، حيث علق أحد المشجعين على تهنئته: "علينا وعليك، موعدنا يوم 27 رمضان"، في إشارة إلى مباراة الهلال.

وكان النجم البرتغالي قد أشاد بالدوري السعودي وأكد قدرته على أن يصبح من بين أفضل خمس مسابقات لدوري كرة القدم في العالم.

وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وليختنشتاين: "أعلم أن الدوري السعودي ليس الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني متفاجئ بشكل إيجابي، إذا استمروا في تنفيذ الخطة التي يعملون من أجلها، فـسيكون في السنوات القادمة خامس أو سادس أكثر الدوريات تنافسية في العالم".