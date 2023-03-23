تفاعل كبير مع تهنئة كريستيانو رونالدو للمسلمين بشهر رمضان
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تبارك بالشهر العظيم بالعربية وكتب عليها: "رمضان مبارك لجميع المسلمين".
ولم يسبق للنجم البرتغالي تهنئة المسلمين بشهر رمضان بهذه الطريقة لكن تواجده بالمملكة العربية السعودية ولعبه مع فريق النصر سيجعلانه يعيش أجواء شهر رمضان عن قرب في بلد إسلامي.
وحصلت التهنئة على تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من نجومها، حيث يعد الأشهر والأكثر متابعة بين رياضيي العالم على إنستغرام.
وتباينت الردود حول تهنئة كريستيانو رونالدو التي جاءت أغلبها إيجابية.
وأظهر النجم البرتغالي تفاعلا كبيرا مع الثقافة العربية والإسلامية منذ انضمامه لنادي النصر، حيث سبق له استخدام "الحجامة" للتداوي.
ولم تمر تهنئة رونالدو بشهر رمضان دون تذكيره بأبرز المنافسات التي تنتظره خلاله، حيث علق أحد المشجعين على تهنئته: "علينا وعليك، موعدنا يوم 27 رمضان"، في إشارة إلى مباراة الهلال.
وكان النجم البرتغالي قد أشاد بالدوري السعودي وأكد قدرته على أن يصبح من بين أفضل خمس مسابقات لدوري كرة القدم في العالم.
وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وليختنشتاين: "أعلم أن الدوري السعودي ليس الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني متفاجئ بشكل إيجابي، إذا استمروا في تنفيذ الخطة التي يعملون من أجلها، فـسيكون في السنوات القادمة خامس أو سادس أكثر الدوريات تنافسية في العالم".