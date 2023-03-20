الكرة ارتفعت قبل لمسها.. طريقة تسديد كريستيانو رونالدو لهدفه أمام أبها تثير جدلًا (فيديو)

أثارت الطريقة التي سدد بها كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الركلة الحرة المباشرة وسجل منها هدفًا رائعًا في مواجهة فريقه لنظيره أبها، في إطار مباريات الدوري السعودي، حيرةً وجدلًا بين الجماهير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الكرة وهي ترتفع قليلًا من على الأرض قبل أن يصوبها النجم البرتغالي بقوة لتعانق الشباك، محرزًا هدف التعادل لصالح النصر في شباك أبها.

ويملك نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق تكنيكًا خاصًّا به عند تسديد مثل هذه الكرات، لذا أصبح أسلوبه معروفًا، إذ يمزج رونالدو بين القوة وطريقة التنفيذ، وإذا تم القيام بها بشكل صحيح ستشاهد الكرة تتمايل أثناء الطيران ما يجعل التصدي لها صعبًا على أي حارس مرمى مهما كانت قدراته.

وأشار المتابعين إلى أن رونالدو فعلها من قبل إذ يقوم بضرب الأرض قرب الكرة بقدمه اليسرى ما يجعل الكرة ترتفع قليلا ثم يقوم بتسديدها على طريقته الخاصة.