رسميا.. الأهلي المصري يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية

قدم النادي الأهلي المصري اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "أرسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في السعودية.

وأضاف: "وجاء في الخطاب أنه يقدر رغبة الأهلي في تلبية الدعوة إلا أنه يتعذر مشاركة الأهلي في البطولة وفقا للرؤية الفنية وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالية الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين".