رسميا.. الأهلي المصري يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية
قدم النادي الأهلي المصري اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية.
وقال الأهلي في بيان رسمي: "أرسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في السعودية.
وأضاف: "وجاء في الخطاب أنه يقدر رغبة الأهلي في تلبية الدعوة إلا أنه يتعذر مشاركة الأهلي في البطولة وفقا للرؤية الفنية وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالية الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين".
وتابع: "كما أن الموسم المحلي ستنتهي فعالياته يوم 15 يوليو فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من الشهر ذاته وتنتهي في الخامس من أغسطس وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبا وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية".
وشارك الأهلي في البطولة العربية موسم 2016/2017 حيث ودع من نصف النهائي، وفي 2018/2019 ودع من دور الـ16.
وقبل أيام أكد رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في السعودية الصيف المقبل".
ووفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.
وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.