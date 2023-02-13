موعد وتفاصيل وجوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية

من جانبه أكد رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في السعودية الصيف المقبل".

وأضاف: "سيتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".

ووفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.

وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف