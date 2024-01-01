تقرير: وست هام سيقبل برحيل سعيد بن رحمة عن طريق الإعارة

كشفت تقارير صحفية أن نادي وست هام الإنجليزي على استعداد للسماح للجزائري سعيد بن رحمة بالرحيل عن الفريق من خلال قبول عرض إعارة مع خيار الشراء في نافذة انتقالات يناير الحالية.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن بن رحمة أخبر مسؤولي وست هام يونايتد برغبته المُلحة في تغيير الأجواء بعيدًا عن النادي.

ولم يُقدم بن رحمة نفسه بالشكل المطلوب مع بداية الموسم الحالي 2024/2023، ما أخرجه بشكل تدريجي من حسابات المدرب ديفيد مويس ليجلس على دكة البدلاء في بضع مباريات، ولهذا السبب يبحث عن وسيلة تُبعده عن الفريق في أقرب وقت ممكن.