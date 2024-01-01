تقرير: وست هام سيقبل برحيل سعيد بن رحمة عن طريق الإعارة
كشفت تقارير صحفية أن نادي وست هام الإنجليزي على استعداد للسماح للجزائري سعيد بن رحمة بالرحيل عن الفريق من خلال قبول عرض إعارة مع خيار الشراء في نافذة انتقالات يناير الحالية.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن بن رحمة أخبر مسؤولي وست هام يونايتد برغبته المُلحة في تغيير الأجواء بعيدًا عن النادي.
ولم يُقدم بن رحمة نفسه بالشكل المطلوب مع بداية الموسم الحالي 2024/2023، ما أخرجه بشكل تدريجي من حسابات المدرب ديفيد مويس ليجلس على دكة البدلاء في بضع مباريات، ولهذا السبب يبحث عن وسيلة تُبعده عن الفريق في أقرب وقت ممكن.
ووفقًا لما ذكره موقع "footballinsider247"، اليوم الإثنين، فإن "وست هام قد حدد سعرًا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن بن رحمة في الميركاتو الحالي، إذ إن اللاعب جذب اهتمام العديد من أندية الدوري الفرنسي والسعودية".
وكشفت صحيفة "ليكيب" مؤخرًا أن مارسيليا سيدخل في منافسة مع ليون لضم بن رحمة، مع بداية العام الجديد.
وكان وست هام تعاقد مع النجم الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا على سبيل الإعارة من برينتفورد في أكتوبر 2020، قبل أن يجعل وست هام انتقال بن رحمة دائمًا بعد ثلاثة أشهر فقط مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني.
سعيد بن رحمة شارك في 20 مباراة هذا الموسم برفقة وست هام بجميع المسابقات، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.