يرتبط بالانتقال إلى النصر.. فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات مستقبل سيرجيو بوسكيتس

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو آخر تطورات مستقبل سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة المطلوب من نادي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال رومانو إن بوسكيتس لم يتفق مع إنتر ميامي حتى هذا الوقت، وإن اللاعب الإسباني لم يتخذ قراره بعد.

وأشار رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات والذي يعمل في شبكة "سكاي"، إلى أن إدارة برشلونة ستعرض على بوسكيتس عقدًا جديدًا حتى يونيو 2024، ولكن اللاعب يأمل في الحصول على الوقت قبل اتخاذ القرار.