سبورت: برشلونة سيبدأ في تجديد عقد ديمبلي لمدة أطول بعد حل مسألة بوسكيتس
يستعد برشلونة بالفعل لبدء المفاوضات النهائية لتجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده في عام 2024، والذي تحيط حوله بعض الإثارة في سوق الانتقالات حاليًا.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الأحد، أن برشلونة يريد أولًا حل مشكلة استمرارية القائد سيرجيو بوسكيتس، وبعد ذلك مباشرة، سيتحدثون مع ديمبلي لمحاولة إقناعه بالتمديد.
والدولي الفرنسي ديمبلي ضروري للغاية بالنسبة إلى المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي نجح في تحسين أداء الجناح الفرنسي وجعله يلعب بانتظام دون إصابات تقريبًا.
ويتمتع ديمبلي بعلاقة جيدة جدًا مع المدير الفني ويشعر بالراحة في "كامب نو"، لكن تجديده الأخير ليس لفترة طويلة، ويحاول برشلونة منعه من تلقي عروض هذا الصيف أو من الاستمرار دون تجديد حتى العام الأخير من عقده.
وحافظ الطرفان على اتصالات مستمرة في الأشهر الأخيرة في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على قمة حاسمة. يعرف ديمبلي بالفعل أن برشلونة يعتمد عليه في المستقبل وأنه يريد تجديد عقده، لكنه يأمل أن يتجسد كل شيء بعرض مالي يمكن أن يرضيه.
ووفقًا للصحيفة ذاتها يتمثل العائق الكبير في المفاوضات حاليًا في الراتب، إذ إن هناك احتمالا ضئيلا في أنه يمكن أن يتحسن العرض المالي كثيرًا.
والفكرة هي إما محاولة إجراء تمديد قصير آخر مع إبقاء بند الراتب منخفضًا أو عقد أطول مع زيادات تدريجية. يجب أن يجد الطرفان العقد الذي يشعران فيه براحة أكبر لاستمراريتهما.
ويملك ديمبلي شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، وبعد التحقق من كفاءته البدنية هذا الموسم، يمكن أن تكون لديه عروض مهمة لأن الشرط الجزائي في عقده منخفض.
وفي فرنسا، يريده باريس سان جيرمان بالفعل مرة أخرى، وهناك العديد من الفرق المهتمة في إنجلترا، لكن برشلونة يريد أن يتجنب الوصول إلى الصيف مع وجود الكثير من المخاطر الكامنة في عدم تجديد عقد الدولي الفرنسي.
وكان ديمبلي قد انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2017، وشارك مع النادي الكتالوني في 150 مباراة وأحرز 32 هدفا وصنع 34 هدفا.
وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين مع الفريق وبكأس ملك إسبانيا مرتين أيضا خلال خمسة أعوام.