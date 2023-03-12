سبورت: برشلونة سيبدأ في تجديد عقد ديمبلي لمدة أطول بعد حل مسألة بوسكيتس

يستعد برشلونة بالفعل لبدء المفاوضات النهائية لتجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده في عام 2024، والذي تحيط حوله بعض الإثارة في سوق الانتقالات حاليًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الأحد، أن برشلونة يريد أولًا حل مشكلة استمرارية القائد سيرجيو بوسكيتس، وبعد ذلك مباشرة، سيتحدثون مع ديمبلي لمحاولة إقناعه بالتمديد.

والدولي الفرنسي ديمبلي ضروري للغاية بالنسبة إلى المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي نجح في تحسين أداء الجناح الفرنسي وجعله يلعب بانتظام دون إصابات تقريبًا.