سبب "غريب" لاستمرار الهجوم على كريستيانو رونالدو

ويتعرّض رونالدو لهجوم قوي من بعض منتسبي النصر، وبعض الجماهير محملين إيّاه سبب تراجع مستوى "العالمي" في الفترة الأخيرة.

وأكد العقيل في تصريحات تليفزيونية، أن نادي النصر دائمًا ما "يبدأ من جديد" أي أنه لا توجد خطة للعمل مستمرة ويتم البناء عليها.

وأوضح: "كل عام هناك لاعبون جدد وآخرون راحلون.. منذ آخر مرّة توج بها النصر بالدوري لا يوجد أي لاعب في التشكيلة سوى سلطان الغنام".

واختتم: "لازم حد يشيل الليلة في النصر، وهذا هو سبب الهجوم على رونالدو".