مفاجأة في بديل رونالدو أمام الفيحاء

قالت مصادر إعلامية سعودية إن مدرب النصر لويس كاسترو استقر على تشريك المهاجم الصاعد للفريق مشاري النمر بديلا للنجم كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا للمصادر ذاتها، وجد كاسترو الحل في المهاجم صاحب العشرين عاما لتعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الدوري برصيد 29 هدفا.

ويستضيف النصر، نادي الفيحاء الجمعة المقبل على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي، لكنه سيلعب دون هدافه البرتغالي بسبب الإيقاف، بعدما تعرض للطرد المباشر في مباراة الهلال يوم الإثنين الماضي بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن المدرب لويس كاسترو، استقر على الدفع بمشاري النمر، صاحب ال20 عاما، الصاعد من فريق الشباب.

واشترط كاسترو على مدرب فريق الشباب بالنصر أن يلعب النمر، والجناح عبدالعزيز العليوة، والظهير عواد أمان لمدة 45 دقيقة فقط في مباراة الخليج، التي جرت اليوم الإثنين ضمن دوري تحت 19 عاما حتى يتسنى له تشريك بعضهم، في مباراة الفيحاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة بعيدا 12 نقطة كاملة خلف المتصدر الهلال.