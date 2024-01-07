لماذا غادر والدا ديميتروف قبل تتويجه ببطولة برزبين الدولية؟

توج البلغاري المخضرم غريغور ديميتروف بأول لقب في ملاعب التنس منذ 2017 عندما فاز على منافسه الدنماركي هولغر رونه 7/6 و6/4، في نهائي فردي الرجال ببطولة برزبين الدولية، اليوم الأحد، لكن والديه اللذين حضرا خصيصا لرؤيته بينما يلعب غادرا عائدين إلى الوطن قبل هذه المناسبة الخاصة للاعب.

وغادر والدا ديميتروف (32 عاما) مبكرا للحاق برحلة العودة إلى الوطن قبل أن يبدأ ابنهما المباراة النهائية التي منحته لقبه الأول منذ تتويجه بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل ستة أعوام.

وكان اللقب أيضا التاسع إجمالا في مسيرة ديميتروف في ملاعب التنس.