وليد الفراج يرد على هجوم جماهير النصر: كريستيانو رونالدو ليس فوق النقد (فيديو)

وسأل أحد المشاهدين "الفراج" قائلا: "يا رجل ليش ما تترك ‎النصر لحاله؟ ليش دائما تتحدون النصر؟ ما تركتم كريستيانو رونالدو في حاله، الحكم السعودي لم تتركوه في حاله، محاربين النصر في كل شيء".

ورد وليد الفراج قائلا: "رونالدو قام بتصرف مثير للجدل، لما نناقشه نصبح ضد اللاعب، ويأتي البعض ويقول: من أنتم حتى تناقشوا كريستيانو؟ يا سلام ليش ما ننتقده؟!".

وتابع الفراج قائلا: "نحن ننتقده وإذا أخطأ ننتقده، وإذا أبدع أشدنا فيه، رونالدو صفقة مميزة جدا، ما يصير أن يكون اللي بيننا وبينكم كريستيانو، ما يصير يا صديقي".

واستطرد موضحا: "الانتقاد موجود، النصر نادٍ كبير كالهلال والاتحاد والشباب، وبالتالي يكون عليه الضوء، نعلم حبكم للنصر، ولا نرضى لأحد أن يتكلم عليه، لكن زي ما هو موجود المدح، يوجد نقد أيضا".

وأضاف الفراج: "أنا ما رحت وقلت ليش ساكن في فندق بمبلغ وقدره، ما قلت ليش رايح المطعم الفلاني، أو السيارة الفلانية، ما تكلمت عن الحلق اللي في أذنه، لم أتكلم في الجوانب الشخصية، اللي بيني وبينك الملعب".

وختم قائلا: "هل كان بيننا اتفاق أن كله مدح، لعب أو ما لعب، بدع ولا ما بدع، هو اللي ماشي بس المدح، كريستيانو ما هو آخر القصة، هذه البداية فقط، في آخرين قادمين غيره، اعمل حسابك الأندية المنافسة ستجلب لاعبين كبار مثله، وسيتم التعامل معك بنفس الطريقة، اهدأ".