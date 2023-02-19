فرحة عارمة من والدة كريستيانو رونالدو بهدف النصر (فيديو)

وتابع رونالدو وزملاؤه الحكم أثناء مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل قبل تسجيل هدف الفوز، حيث ذهب اللاعبون إلى خط التماس في انتظار قرار حكم الساحة.

وأظهرت الكاميرات ماريا دولوريس في المقصورة تصفق بفرحة كبيرة بعد احتساب الهدف الذي منح النصر نقاط الفوز بالمباراة ومن ثم العودة لصدارة دوري روشن للمحترفين.

وانتقد الكثير من المغردين على تويتر قرارات الحكم السعودي فيصل البلوي، مُعتبرين أنها أثرت في نتيجة اللقاء، خاصةً لقطة هدف فوز النصر الذي أحرزه مادو، إذ رأى الكثيرون أن النجم البرتغالي كان متسللا عند تسجيل الهدف، ومنع الرؤية عن حارس التعاون البرازيلي مايلسون دوس سانتوس.

وكان البلوي قد ألغى في البداية هدف مادو؛ بداعي التسلل قبل أن يتوقف اللعب عدة دقائق بانتظار قرار حكم تقنية الفيديو الذي طالب الحكم بمشاهدة اللعبة؛ ليقرر البلوي في النهاية احتساب الهدف لصالح النصر لتنطلق الاحتفالات داخل بين رونالدو وزملائه وخارج الملعب في المدرجات وعلى رأسهم والده "الدون".