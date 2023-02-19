فرحة عارمة من والدة كريستيانو رونالدو بهدف النصر (فيديو)
احتفلت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقرار الحكم باحتساب الهدف الثاني للنصر السعودي في مرمى التعاون بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (VAR)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.
وكانت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، البالغ عمرها 68 عاما، في المقصورة الرئيسية لاستاد "مرسول بارك" الخاص بـ"العالمي"، وانتظرت قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو وقد أشار إلى احتساب هدف عبد الله مادو في الدقيقة 78 ليحسم النصر الفوز بهدفين مقابل هدف.
وتابع رونالدو وزملاؤه الحكم أثناء مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل قبل تسجيل هدف الفوز، حيث ذهب اللاعبون إلى خط التماس في انتظار قرار حكم الساحة.
وأظهرت الكاميرات ماريا دولوريس في المقصورة تصفق بفرحة كبيرة بعد احتساب الهدف الذي منح النصر نقاط الفوز بالمباراة ومن ثم العودة لصدارة دوري روشن للمحترفين.
وانتقد الكثير من المغردين على تويتر قرارات الحكم السعودي فيصل البلوي، مُعتبرين أنها أثرت في نتيجة اللقاء، خاصةً لقطة هدف فوز النصر الذي أحرزه مادو، إذ رأى الكثيرون أن النجم البرتغالي كان متسللا عند تسجيل الهدف، ومنع الرؤية عن حارس التعاون البرازيلي مايلسون دوس سانتوس.
وكان البلوي قد ألغى في البداية هدف مادو؛ بداعي التسلل قبل أن يتوقف اللعب عدة دقائق بانتظار قرار حكم تقنية الفيديو الذي طالب الحكم بمشاهدة اللعبة؛ ليقرر البلوي في النهاية احتساب الهدف لصالح النصر لتنطلق الاحتفالات داخل بين رونالدو وزملائه وخارج الملعب في المدرجات وعلى رأسهم والده "الدون".
وتألق رونالدو في المباراة وصنع هدفين أحرزهما عبد الرحمن غريب ومادو في الدقيقتين (17 و78).
وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح الضيوف أحرزه المهاجم الكاميروني لياندرو تاوامبا قبل هدف الفوز للنصر بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.
وتصدر النصر ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب الذي خاض مباراة أكثر من النصر والاتحاد ولكل منهم 40 نقطة.