تطور مهم للغاية في أزمة عبد الرزاق حمد الله والمشجع
كشفت صحيفة "الرياضية" عن تطور مهم للغاية في أزمة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، مع المشجع الذي اعتدى عليه.
وبعد فوز الهلال 4/1 على الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، دخل حمد الله في مشادة مع مشجع، قبل أن يعدي المشجع على المهاجم المغربي بسوط.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الجهات الأمنية في أبو ظبي ألقت القبض على المشجع.
لكن صحيفة "الرياضية" نقلت عن مصدر مطلع، أن حمد الله تنازل رسميا عن حقه الخاص من المشجع أمام الشرطة.
وأضافت أن المشجع أسقط أيضا أي مطالبة قانونية، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.
وأكد الهلال تفوقه مجددا على الاتحاد بالفوز عليه في نهائي كأس السوبر السعودي في أبو ظبي.
ونال الهلال اللقب مع اقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي.
ويلعب الهلال مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ورفع الهلال رصيده إلى أربعة ألقاب في كأس السوبر السعودي، مقابل لقبين للنصر، ولقب لكل من الاتحاد، والأهلي، والشباب، والفتح.
ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.