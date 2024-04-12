تطور مهم للغاية في أزمة عبد الرزاق حمد الله والمشجع

كشفت صحيفة "الرياضية" عن تطور مهم للغاية في أزمة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، مع المشجع الذي اعتدى عليه.

وبعد فوز الهلال 4/1 على الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، دخل حمد الله في مشادة مع مشجع، قبل أن يعدي المشجع على المهاجم المغربي بسوط.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الجهات الأمنية في أبو ظبي ألقت القبض على المشجع.

لكن صحيفة "الرياضية" نقلت عن مصدر مطلع، أن حمد الله تنازل رسميا عن حقه الخاص من المشجع أمام الشرطة.

وأضافت أن المشجع أسقط أيضا أي مطالبة قانونية، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.

وأكد الهلال تفوقه مجددا على الاتحاد بالفوز عليه في نهائي كأس السوبر السعودي في أبو ظبي.