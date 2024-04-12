القبض على المشجع الذي اعتدى على عبد الرزاق حمد الله

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجهات الأمنية في أبوظبي ألقت القبض على المشجع الذي اعتدى على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد.

وتفوق الهلال 4/1 على الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في أبوظبي، وبعد نهاية المباراة دخل مشجع في مشادة مع حمد الله قبل أن يعتدي المشجع على اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن الجهات الأمنية في أبوظبي ألقت القبض على المشجع.

وحاول حمد الله الاعتداء على المشجع، لكن تم منعه والفصل بين الطرفين.

ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.