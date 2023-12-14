"مؤهل لمونديال الأندية".. قرعة إنتر ميامي دوري أبطال الكونكاكاف
أجريت اليوم الخميس قرعة دوري أبطال الكونكاكاف حيث يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.
ويتأهل بطل الكونكاكاف إلى كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديدة، وهي الأولى في التاريخ التي تضم 32 ناديًا.
ويشارك إنتر ميامي للمرة الأولى في تاريخه بكأس أبطال الكونكاكاف.
وسيلعب إنتر ميامي في ثمن النهائي مع المتأهل من مواجهة ناشيفيل الأمريكي وموكا بطل دومنيكان.
وتقام البطولة بنظام جديد بزيادة عدد الفرق المشاركة من 16 إلى 27، وتأهل 5 أبطال بشكل مباشر لثمن النهائي.
ويشارك في البطولة 6 فرق من الدوري المكسيكي و5 من الدوري الأمريكي إضافة إلى لبطل كأس أمريكا المفتوحة.
ستكون جميع المواجهات ذهابًا وإيابًا، إذ تحدد النتيجة الإجمالية المتأهل، ولا يتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض.
وفيما يلي قرعة الجولة الأولى لدوري أبطال الكونكاكاف:
فيلادلفيا يونيون VS ديبورتيفو سابريسا.
ديبورتيفو تولوكا VS سي إس هيريديانو.
كلوب أمريكا VS ريال إستيلي.
سي دي جوادالاخارا VS فورج.
نيو إنجلاند ريفولوشن VS كاليفورنيا إنديبندينتي.
هيوستن دينامو إف سي VS سانت لويس سيتي إس سي.
تيجريس أونل VS فانكوفر وايت كابس.
أورلاندو سيتي VS كافالري.
مونتيري VS كومونيكاسيونيس.
إف سي سينسيناتي VS كافالير إف سي.
ناشفيل VS موكا إف سي.