"مؤهل لمونديال الأندية".. قرعة إنتر ميامي دوري أبطال الكونكاكاف

وسيلعب إنتر ميامي في ثمن النهائي مع المتأهل من مواجهة ناشيفيل الأمريكي وموكا بطل دومنيكان.

وتقام البطولة بنظام جديد بزيادة عدد الفرق المشاركة من 16 إلى 27، وتأهل 5 أبطال بشكل مباشر لثمن النهائي.

ويشارك في البطولة 6 فرق من الدوري المكسيكي و5 من الدوري الأمريكي إضافة إلى لبطل كأس أمريكا المفتوحة.

ستكون جميع المواجهات ذهابًا وإيابًا، إذ تحدد النتيجة الإجمالية المتأهل، ولا يتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض.