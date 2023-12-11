صفقة ميسي تتوج موظفًا في إنتر ميامي بـ"جائزة مرموقة"

حصل خافيير أسينسي مدير إدارة الاستثمار في إنتر ميامي، الذي لعب دورا محوريا في تعاقد النادي الواقع في جنوب فلوريدا مع ليونيل ميسي، على جائزة دوج هاميلتون لأفضل إداري في العام بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين اليوم الإثنين.

وانضم أسينسي إلى ميامي في 2021 بعد عشر سنوات قضاها في إدارة برشلونة ووصف انضمام ميسي بأنها "لحظة تاريخية" لكرة القدم في أمريكا على المستوى الرياضي والاقتصادي.