صفقة ميسي تتوج موظفًا في إنتر ميامي بـ"جائزة مرموقة"
حصل خافيير أسينسي مدير إدارة الاستثمار في إنتر ميامي، الذي لعب دورا محوريا في تعاقد النادي الواقع في جنوب فلوريدا مع ليونيل ميسي، على جائزة دوج هاميلتون لأفضل إداري في العام بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين اليوم الإثنين.
وانضم أسينسي إلى ميامي في 2021 بعد عشر سنوات قضاها في إدارة برشلونة ووصف انضمام ميسي بأنها "لحظة تاريخية" لكرة القدم في أمريكا على المستوى الرياضي والاقتصادي.
وقالت رابطة الدوري في بيان صحفي: "لعب أسينسي دورا كبيرا في جذب النجم العالمي ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، وأدار بفعالية كل جوانب العمليات التجارية للنادي الذي حقق نموا كبيرا في الإيرادات والمشاركة في محتواه الرقمي".
وانضم ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام ثماني مرات وهو رقم قياسي، إلى ميامي في يوليو تموز الماضي وكان تأثره فوريا سواء داخل الملعب أو خارجه.
وسجل المهاجم الأرجنتيني هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في ظهوره الأول مع الفريق وأحرز 11 هدفا في 14 مباراة بكل المسابقات وقاده للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.
كما أدى انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي لزيادة في أسعار التذاكر واشتراكات مشاهدة المسابقة عبر منصة آبل تي.في، والتي تبث المباريات مباشرة. وقال ميامي أيضا إن التذاكر الموسمية 2024 قد نفدت.