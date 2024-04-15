إيمري يعود إلى لندن ويُلقن آرسنال درسا قاسيا
يمكن أن يدعي أوناي إيمري فيلا بشكل مبرر أنه لم يحصل على الوقت الذي يستحقه خلال فترته في آرسنال لكنه عاد اليوم الأحد إلى شمال لندن ليعرقل مسيرة فريقه السابق بشكل مؤثر نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر أداء رائع لفريقه أستون فيلا.
وقدم فيلا أداء مثاليا خارج أرضه وسجل هدفين متأخرين عبر ليون بايلي وأولي واتكنز ليضمن الفوز 2-صفر ويكرر انتصاره على آرسنال بعدما تغلب عليه 1-صفر على ملعبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويتأخر آرسنال بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في سباق اللقب، بينما تقدم فيلا بفارق ثلاث نقاط على توتنهام هوتسبير في معركة المركز الرابع والمؤهل لآخر مقعد مباشر لدوري أبطال أوروبا.
وكما هو متوقع، سُئل إيمري عن ما إذا كان طعم الفوز على آرسنال صاحب المركز الثاني أفضل نظرا لأنه جاء على حساب ناد استغنى عنه بعد 18 شهرا من توليه بدلا خلفا للفرنسي أرسين فينجر.
وقال المدرب الإسباني: "هذا الفوز ليس من أجلي بل لأستون فيلا. الآن لدينا 63 نقطة ونحن أقرب إلى أن نكون بين المراكز الخمسة الأولى. هذا تفكيري الوحيد قبل المباراة.. كانت مباراة صعبة لأن أرسنال يقدم موسما لا يصدق. أنا فخور للغاية بعملنا وتركيز اللاعبين الذين يقدمون أداء جيدا".
ويتأخر فيلا بفارق ثماني نقاط عن أرسنال وليفربول ثالث الترتيب، لكن تراجع أدائه في بداية العام كان من الممكن أن يدخل السباق على اللقب.
وقطع فيلا خطوات هائلة منذ أن حل إيمري محل ستيفن جيرارد في أكتوبر تشرين الأول 2022، وقاد الفريق من المراكز المتأخرة في ترتيب الدوري الممتاز إلى آخر تأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية ويضع نصب عينيه التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وفي الوقت الذي عانده الحظ قليلا في الشوط الأول على ملعب الإمارات اليوم، هيمن على الشوط الثاني تماما ومنح صاحب الأرض بالكاد فرصة للهجوم.
ويواجه فيلا منافسه ليل في إياب دور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل، بعد فوزه 2-1 في مباراة الذهاب، ثم سيستضيف بورنموث في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.