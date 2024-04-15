إيمري يعود إلى لندن ويُلقن آرسنال درسا قاسيا

وقدم فيلا أداء مثاليا خارج أرضه وسجل هدفين متأخرين عبر ليون بايلي وأولي واتكنز ليضمن الفوز 2-صفر ويكرر انتصاره على آرسنال بعدما تغلب عليه 1-صفر على ملعبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتأخر آرسنال بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في سباق اللقب، بينما تقدم فيلا بفارق ثلاث نقاط على توتنهام هوتسبير في معركة المركز الرابع والمؤهل لآخر مقعد مباشر لدوري أبطال أوروبا.

وكما هو متوقع، سُئل إيمري عن ما إذا كان طعم الفوز على آرسنال صاحب المركز الثاني أفضل نظرا لأنه جاء على حساب ناد استغنى عنه بعد 18 شهرا من توليه بدلا خلفا للفرنسي أرسين فينجر.

وقال المدرب الإسباني: "هذا الفوز ليس من أجلي بل لأستون فيلا. الآن لدينا 63 نقطة ونحن أقرب إلى أن نكون بين المراكز الخمسة الأولى. هذا تفكيري الوحيد قبل المباراة.. كانت مباراة صعبة لأن أرسنال يقدم موسما لا يصدق. أنا فخور للغاية بعملنا وتركيز اللاعبين الذين يقدمون أداء جيدا".