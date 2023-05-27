ريبروف يعلن رحيله عن العين لقيادة منتخب أوكرانيا

وسجل الشارقة هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على العين البطل السابق، ويحرز لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم لأول مرة، يوم السبت.

وكشف ريبروف، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، أنه سيرحل عن تدريب نادي العين لتدريب المنتخب الأوكراني.

وقال سيرجي ريبروف إنه اتفق مع منتخب بلاده على قيادة أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وشدد ريبروف على أنه كان يمني النفس بالحصول على بطولة مع نادي العين قبل الرحيل رسميًا عن تدريب الفريق.