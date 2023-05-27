ريبروف يعلن رحيله عن العين لقيادة منتخب أوكرانيا
أعلن الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لنادي العين الإماراتي رحيله عن تدريب "الزعيم"، عقب خسارة الفريق لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مساء اليوم السبت.
وسجل الشارقة هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على العين البطل السابق، ويحرز لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم لأول مرة، يوم السبت.
وكشف ريبروف، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، أنه سيرحل عن تدريب نادي العين لتدريب المنتخب الأوكراني.
وقال سيرجي ريبروف إنه اتفق مع منتخب بلاده على قيادة أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.
وشدد ريبروف على أنه كان يمني النفس بالحصول على بطولة مع نادي العين قبل الرحيل رسميًا عن تدريب الفريق.
وتوج نادي الشارقة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على العين البطل السابق، اليوم السبت.
وحقق الشارقة البطولة لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر ضد النصر في نهائي موسم 2014-2015.
وكرر الشارقة تفوقه على العين بعدما حقق على حسابه كأس رئيس الإمارات في أبريل/ نيسان، وكأس السوبر المحلية في فبراير شباط.