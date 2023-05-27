الشارقة يتوج بكأس مصرف أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه بريمونتادا مثيرة على العين (فيديو)

تقدم العين، حامل اللقب الذي تفوق العام الماضي بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي، بهدف بعد مرور 30 دقيقة عن طريق كوامي كويدو من تسديدة قوية من مدى قريب.

وأدرك الشارقة التعادل بضربة رأس من لوان بيريرا في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع.

وبعد سبع دقائق، سجل كايو الهدف الثاني للشارقة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة رافائيل بيريرا مدافع العين لمنافسه لوان بيريرا.

وكاد الحسين صالح مدافع الشارقة أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 72 لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.

ومنع عادل الحوسني حارس الشارقة سفيان رحيمي مهاجم العين من إدراك التعادل بعدما أبعد رأسيته ببراعة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.