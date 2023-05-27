الشارقة يتوج بكأس مصرف أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه بريمونتادا مثيرة على العين (فيديو)
توج نادي الشارقة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على العين البطل السابق، اليوم السبت.
تقدم العين، حامل اللقب الذي تفوق العام الماضي بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي، بهدف بعد مرور 30 دقيقة عن طريق كوامي كويدو من تسديدة قوية من مدى قريب.
وأدرك الشارقة التعادل بضربة رأس من لوان بيريرا في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع.
وبعد سبع دقائق، سجل كايو الهدف الثاني للشارقة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة رافائيل بيريرا مدافع العين لمنافسه لوان بيريرا.
وكاد الحسين صالح مدافع الشارقة أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 72 لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.
ومنع عادل الحوسني حارس الشارقة سفيان رحيمي مهاجم العين من إدراك التعادل بعدما أبعد رأسيته ببراعة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ولم تهتز الشباك في الشوط الثاني، لتبتسم البطولة لفريق الشارقة ويحصل عليها بعد مباراة مثيرة.
وكان العين قد توج بلقب المسابقة الموسم الماضي بعد التفوق بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي.
وحقق الشارقة البطولة لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر ضد النصر في نهائي موسم 2014-2015.
وكرر الشارقة تفوقه على العين بعدما حقق على حسابه كأس رئيس الإمارات في أبريل/ نيسان وكأس السوبر المحلية في فبراير شباط.