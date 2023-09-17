كأس الكونفدرالية الأفريقية: خسارة فيوتشر والأفريقي في ذهاب دور الـ32
مباريات العودة تقام بعد أسبوعين.
استقبل فيوتشر المصري هدفا في الشوط الثاني ليخسر 0/1 أمام مضيفه سنجيدا بيغ ستارز التنزاني في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.
وسجل إلفيس بوبيا بارانغا هدف سنجيدا الوحيد بعدما تهيأت الكرة أمامه عقب ركلة حرة ليسدد بقوة من مدى قريب في مرمى الحارس محمود عبدالرحيم (جنش).
وتقام مباراة العودة بعد أسبوعين في القاهرة.
وفي مباراة أخرى، استقبل الأفريقي ممثل تونس هدفا في كل شوط ليخسر 0/2 أمام مضيفه بحر دار سيتي القادم من إثيوبيا.
ومنح هبتامو تاديس المقدمة لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدم فريقه بهدف آخر قبل دقيقتين من النهاية.
وتقام مباراة العودة في رادس بعد أسبوعين.
وتعادل بيراميدز المصري سلبيا مع آرمى باتريوريتيك في رواندا.