كأس الكونفدرالية الأفريقية: خسارة فيوتشر والأفريقي في ذهاب دور الـ32

استقبل فيوتشر المصري هدفا في الشوط الثاني ليخسر 0/1 أمام مضيفه سنجيدا بيغ ستارز التنزاني في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وسجل إلفيس بوبيا بارانغا هدف سنجيدا الوحيد بعدما تهيأت الكرة أمامه عقب ركلة حرة ليسدد بقوة من مدى قريب في مرمى الحارس محمود عبدالرحيم (جنش).

وتقام مباراة العودة بعد أسبوعين في القاهرة.