كأس الكونفدرالية الأفريقية... الزمالك يخسر أمام أرتا سولار في ذهاب دور الـ32

خسر الزمالك المصري 0/2 أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الذهاب في تنزانيا بسبب عدم حصول ملاعب جيبوتي على رخصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لاستضافة المباريات.

وتقدم أرتا سولار بهدف من توقيع غابرييل دادزي تم تسجيله أثناء وجود عطل في البث التلفزيوني في الدقيقة 57.

وأضاف البديل دواليه محمود الهدف الثاني لأرتا سولار بعد دقائق وانتهت المباراة على فوزه 2/0 في الذهاب.