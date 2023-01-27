ليكيب: مرسيليا يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن سوق الانتقالات تغير سريعا ودخل أولمبيك مرسيليا في مفاوضات متقدمة للغاية مع أنجيه ليصبح المغربي الدولي (22 عامًا)، الذي أثبت كفاءته على نطاق واسع خلال كأس العالم العام الماضي، على وشك الانضمام إلى مرسيليا، لكن دون الكشف عن التفاصيل.

وارتبط اسم أوناحي بالفعل بأولمبيك مرسيليا خلال فترة الانتقالات الحالية، دون أي مفاوضات رسمية بين الناديين، لكن مؤخرا خاض لاعب ستراسبورغ السابق نصف ساعة فقط بقميص أنجيه منذ عودته من مونديال قطر أمام كليرمونت (1-2) في 15 يناير/كانون الأول الحالي، في انتظار انتقاله رسميا إلى مرسيليا في الأيام القليلة القادمة.

وبعد نجاحه الدولي، يتردد أن أوناحي حريص الآن على مغادرة فريق أنجيه بحثًا عن تحدٍ جديد على الرغم من أن عقده لن ينتهي حتى يونيو/حزيران 2026.

وأبدى ليستر سيتي استعداده لتقديم ما يصل إلى 39.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات أوناحي، خاصة وأن الفريق سيخسر يوري تيلمانس في صفقة انتقال مجانية في يونيو/حزيران المقبل؛ لذلك سيكون التعاقد مع لاعب خط وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي أمرًا بالغ الأهمية.