ليستر سيتي يدخل سباق ضم المغربي عز الدين أوناحي

دخل ليستر سيتي سباق التعاقد مع النجم المغربي عز الدين أوناحي من نادي أنجيه الفرنسي ليدخل في منافسة مع عدة أندية أوروبية أبرزها أولمبيك مارسيليا.

وربطت وسائل إعلام إسبانية اللاعب البالغ عمره 22 عاما، بالانضمام إلى برشلونة فيما قال ناديه الفرنسي إنه أذعن لفكرة رحيل أوناحي عن صفوفه بعد تألقه في مونديال قطر حيث ساعد المغرب على الوصول إلى الدور قبل النهائي.

وحال انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فإن الفضل في هذه الصفقة سيعود بشكل كامل تقريبا إلى الأداء الذي قدمه في كأس العالم، إذ إنه لم يكن معروفًا على نطاق واسع خارج المغرب والدوري الفرنسي.

ويرتبط النادي الإنجليزي منذ عدة أسابيع بلاعب الوسط المغربي الذي تألق مع وصول "أسود الأطلس" إلى قبل النهائي في قطر قبل أسبوعين، ويُعتقد أن فريق المدرب بريندان رودجرز قد عرض نحو 20 مليون جنيه إسترليني لأوناحي.

وإذا تمكن ليستر من التعاقد مع أوناحي خلال فترة الانتقالات الحالية، فسوف يلقي ذلك بظلال من الشك على مستقبل يوري تيلمانس الذي كان على مقاعد البدلاء أمام ليفربول يوم الجمعة الماضي.