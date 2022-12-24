المغربي عزالدين أوناحي يعلق على إمكانية الرحيل عن أنجيه في يناير

ونقل دي مارزيو عن أوناحي قوله: "اليوم نعلم جميعًا أن هناك أندية مهتمة، سيكون اختيارًا مهمًا لمسيرتي وقبل كل شيء لاتخاذ القرار الصحيح".

وأضاف: "لا نعرف كيف سيتم ذلك، هل سأوقع وأغادر في يناير؟ هل سأوقع وأبقى وأساعد النادي وأغادر هذا الصيف؟ لا أعرف حتى الآن".

وتابع أوناحي، موضحًا أنه لا توجد تفضيلات بشأن وجهته المقبلة: "ليس لدي دوري مفضل، ليس لدي وجهة مثالية، أنظر قبل كل شيء إلى المشروع الرياضي في النادي الذي سأذهب إليه، ولا يزال يتعين عليّ إحراز تقدم لإظهار قدراتي".