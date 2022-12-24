المغربي عزالدين أوناحي يعلق على إمكانية الرحيل عن أنجيه في يناير
كشف النجم المغربي عزالدين أوناحي لاعب وسط أنجيه الفرنسي موقفه من الرحيل عن فريقه الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.
وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن نابولي ومارسيليا يريدان التعاقد مع لاعب الوسط المغربي بعد تألقه اللافت مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022.
ونقل دي مارزيو عن أوناحي قوله: "اليوم نعلم جميعًا أن هناك أندية مهتمة، سيكون اختيارًا مهمًا لمسيرتي وقبل كل شيء لاتخاذ القرار الصحيح".
وأضاف: "لا نعرف كيف سيتم ذلك، هل سأوقع وأغادر في يناير؟ هل سأوقع وأبقى وأساعد النادي وأغادر هذا الصيف؟ لا أعرف حتى الآن".
وتابع أوناحي، موضحًا أنه لا توجد تفضيلات بشأن وجهته المقبلة: "ليس لدي دوري مفضل، ليس لدي وجهة مثالية، أنظر قبل كل شيء إلى المشروع الرياضي في النادي الذي سأذهب إليه، ولا يزال يتعين عليّ إحراز تقدم لإظهار قدراتي".
وسبق أن ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن نابولي وإنتر ميلان الإيطاليين يتنافسان على ضم أوناحي، لينضما إلى ليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين.
وشارك أوناحي، البالغ من العمر 22 عاما (من مواليد أبريل 2002 في الدار البيضاء) في جميع مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2022 (7 مباريات)، علما أنه أكمل 17 مباراة فقط مع منتخب المغرب، منذ مشاركته لأول مرة في يناير 2022.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أوناحي، الذي انتقل لأنجيه من أفرانش في صيف 2021، شارك مع أنجيه في 24 مباراة هذ الموسم بواقع 1855 دقيقة، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2026.
وانتقل أوناحي من أكاديمية محمد السادس إلى ستراسبورغ في يوليو 2018، ومنه إلى أفرانش مجانا في صيف 2020.