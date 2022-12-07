ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسحق طلائع الجيش برباعية ويقفز للمركز الثاني

الأهلي على القمة

وفي وقت سابق، ابتعد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما انتصر بنتيجة 2-صفر على غزل المحلة على ملعب الأخير، اليوم الأربعاء.

في الدقيقة 18 سجل بيرسي تاو أول أهداف اللقاء بعدما حول عرضية علي معلول وخدع الحضري.

وكاد غزل المحلة أن يتعادل في الدقيقة 23 بعدما سدد جابرييل أوروك كرة قوية سقطت من يد محمد الشناوي وعادت لباولين فوافي، الذي فشل في استغلالها وسدد فوق العارضة.

وعزز برونو سافيو تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعدما توغل أحمد عبد القادر من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية أرضية وصلت للاعب البرازيلي الذي سدد بقوة دون رقابة في مرمى أصحاب الأرض.

وحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي ليصل للنقطة 15 ويتقدم بأربع نقاط على الزمالك، حامل اللقب، وبيراميدز.

أما المحلة، فتجمد رصيده عند النقطة العاشرة من خمس مباريات ليحتل المركز الرابع.

بيراميدز يواصل صحوته

واصل بيراميدز انتصاراته وفاز 2-صفر على المقاولون العرب على إستاد الدفاع الجوي في وقت سابق اليوم.

وارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

أما المقاولون العرب فتوقف رصيده عند النقطة السادسة بعد خمس مباريات في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: