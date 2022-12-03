شوبير: أسامة نبيه يغيب عن تدريبات الزمالك وغموض بشأن مستقبله في الجهاز الفني للفريق

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن غياب أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك المصري، عن تدريب الفريق الأبيض، اليوم السبت، في إطار الاستعدادات، لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم السبت: "غياب أسامة نبيه عن تدريب الزمالك اليوم وسط أنباء متضاربة عن مستقبله مع الفريق".

وأفادت العديد من التقارير الصحفية المصرية أن "أسامة نبيه تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بقيادة الرتغالي جيسوالدو فيريرا وهذا سر غيابه عن مران الفريق الأبيض اليوم".